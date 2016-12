Kreuzberg.

Mit Hilfe eines großen Polizeiaufgebots wurde am 20. Dezember die Zwangsräumung eines Mieters in der Skalitzer Straße 64 durchgesetzt. Sie konnte auch von rund 200 Demonstranten nicht gestoppt werden, die sich nach Angaben des Bündnis "Zwangsräumung verhindern" vor dem Haus versammelt hatten. Beim ersten Versuch am 24. November war das noch gelungen.