Wie geht es am Kanal weiter?

Kreuzberg.

Das Wasserstraßenneubauamt Berlin lädt für Dienstag, 22. November, zur 6. Informationsveranstaltung zum Umbau des Landwehrkanals ein. Beginn ist um 16.30 Uhr im Gebäude Mehringdamm 129. Themen sind die Vergaben in diesem und die Planungen für das kommende Jahr. Außerdem werden Baumaßnahmen von Dritten am Landwehrkanal erläutert und über routinemäßige Unterhaltungsmaßnahmen berichtet. Anmeldung bitte unter69 53 22 95 oder E-Mail an zoeb.wsa-b@wsv.bund.de