Anmelden für "Bücherbabys"

Kreuzberg.

In der Amerika-Gedenkbibliothek, Blücherplatz 1, startet am 15. November ein neuer Kurs "Bücherbabys" für Kleinkinder von null bis drei Jahren und ihre Eltern. Er findet bis 13. Dezember jeden Dienstag ab 9.45 Uhr statt. Bei den Treffen wird gesungen, gespielt und natürlich werden Bücher angeschaut. Jeder der fünf Termine steht unter einem anderen Thema. Alle gehören aber zusammen, eine Teilnahme nur an einzelnen Veranstaltungen ist deshalb nicht möglich. Das Angebot ist kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.zlb.de/buecherbabys