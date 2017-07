Berufsweg nach dem Abi

Berlin: Berufsinformationszentrum Agentur für Arbeit Berlin Mitte |

Kreuzberg. Was kommt nach dem Abitur? Zu Studienmöglichkeiten sowie über die duale- und Berufsausbildung in Betrieben oder im öffentlichen Dienst gibt es am Donnerstag, 3. August, Tipps und Hinweise für Schüler und ihre Eltern. Und zwar ab 16 Uhr im Berufsinformationszentrum in der Friedrichstraße 39. Weiteres zu diesem Termin unter 55 55 99 26 26. tf