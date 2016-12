Das Museum entdecken

Berlin: Deutsches Technikmuseum |

Kreuzberg. Das Deutsche Technikmuseum lädt an allen Sonntagen im Januar zu Entdeckungstouren für Familien mit Kindern ab fünf Jahren durch das Haus an der Trebbiner Straße 9 ein. Die Teilnehmer lernen ungewöhnliche Flugapparate kennen, können auf ein echtes Dampfschiff klettern oder erfahren, wie eine Lokomotive funktioniert. Am 1. Januar gibt es nur eine Führung um 14 Uhr, ansonsten um 11 und 14 Uhr, Dauer: etwa eine Stunde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, und es muss auch nur der Museumseintritt von acht, ermäßigt vier Euro bezahlt werden. tf