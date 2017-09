Fakten statt Fake News

Kreuzberg. Zur Bundestagswahl hat die Amerika-Gedenkbibliothek am Blücherplatz 1 einen Themenraum eingerichtet. Die Besucher erhalten dort Informationen über die einzelnen Parteien und weiteres Hintergrundwissen zum Stichwort "Soziale Gerechtigkeit". Außerdem gibt es Tipps und Hinweise, wie Fake News und polemische Hetze als solche eingeordnet werden können. Die Angebote im Themenraum sind sowohl analog, als auch digital verfügbar. Und das bis 12.Oktober, also auch noch nach der Wahl am 24. September. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 21, sonnabends 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. tf