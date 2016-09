Flüchtlingskinder machen Fotos: Ausstellung zeigt Ergebnisse eines Workshops

Kreuzberg. Auf den Bildern sind Berliner Sehenswürdigkeiten oder Stadtnatur zu sehen. Auch das Tempelhofer Feld ist mit zahlreichen Motiven vertreten.

Letzteres ist kein Wunder. Denn die Fotos stammen von Flüchtlingskindern, die dort leben. Sie fotografierten zu Beginn der Sommerferien bei einem Workshop, den professionelle Fotografen ehrenamtlich durchführten. Bis 31. Oktober sind rund zwei Dutzend der Aufnahmen unter dem Titel "Hangar F" im Planet Photo Concept Store, Bergmannstraße 15, ausgestellt.Beim Workshop mitgemacht haben 13 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 16 Jahren. Er war nicht allein zur Vermittlung neuer Fähigkeiten oder als Alltagsabwechslung angelegt. "Wir sind mit ihnen auch durch die Stadt gelaufen", sagt Leiterin Silke Mayer. Denn die Teilnehmer sollten sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von Berlin machen. Und das aus ihrem ganz speziellen Blickwinkel. So entstanden Fotos, wie jenes, das eine Parkbank zeigt, die mit der Aufschrift "Refugees willkommen" versehen war.Bei der Werkstatt haben die Kinder und Jugendlichen mit Einweg- und teilweise auch noch analogen Spiegelreflexkameras hantiert, die ihnen unter anderem von den Fotografen zur Verfügung gestellt wurden. Entwickelt wurde in der Dunkelkammer der "Gelben Villa" an der Wilhelmshöhe. Sie unterstützte das Projekt ebenso, wie die BK Kids Foundation und die Planet Cards GmbH.Als nächstes soll eine eigene Ausrüstung angeschafft werden. Deshalb können die Bilder auch gekauft werden. Mit dem Geld wird das Equipment finanziert. Denn geplant seien jetzt regelmäßig solche Veranstaltungen, erklärt Silke Mayer. Gerade auch mit den Mädchen und Jungen, die bereits im Sommer mit dabei waren.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Planet Photo Concept Store besichtigt werden. Montag bis Sonnabend, 11 bis 20 Uhr.