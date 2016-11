Fotos der Volkshochschule

Berlin: Kunstquartier-Bethanien |

Kreuzberg. Im Kunstquartier Bethanien, Mariannenplatz 2, werden vom 24. bis 30. November Arbeiten aus dem Photocentrum der Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg gezeigt. Sie entstanden in verschiedenen Kursen und umfassen die Bereiche fotografischer Journalismus, Dokumentarismus und experimentellen Konzeptualismus. Die Ausstellung ist Montag bis Freitag von 14 bis 20, Sonnabend und Sonntag von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Am 27. November um 16 Uhr gibt es eine Führung mit den teilnehmenden Künstlern. Die Vernissage findet am 23. November um 19 Uhr statt. tf