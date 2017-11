Berlin: Synagoge Fraenkelufer |

Kreuzberg. Am 79. Jahrestag der Novemberpogrome findet am Donnerstag, 9. November um 14 Uhr auch ein stilles Gedenken an der Synagoge am Fraenkelufer 10 statt. Die offizielle Gedenkfeier des Bezirksamts und der BVV beginnt um 17.30 Uhr im Friedrichshain-Kreuzberg Museum, Adalbertstraße 95a. tf