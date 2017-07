Gehalt von Schwermetallen in urban wachsenden Wildpilzen

mit Dr. Ina Säumel vom Institut für Ökologie der TUB

der BUND-Arbeitskreis Stadtnaturschutz lädt

jeweils am 1. Montag im Monat

in die BUND-Landesgeschäftsstelle, Crellestr. 35, 10827 Berlin-Schöneberg

in der Veranstaltungsreihe "Offene Gespächsrunde" zu Vorträgen mit anschließender Diskussion ein.