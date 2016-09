Berlin: Kita Arche |

Kreuzberg. Kaum hat das neue Schuljahr begonnen, geht es bereits in Richtung Anmeldung für Kinder, die 2017 eingeschult werden. Für ihre Eltern findet am Donnerstag, 22. September, ein Informationsabend statt. Er beginnt um 19 Uhr in der Kita Arche, Zossener Straße 22. Bei der Veranstaltung berichten Mütter und Väter über ihre Erfahrungen mit verschiedenen Schulen im Kiez und beantworten Fragen. tf