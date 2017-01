Kinder zeichnen Comics

Kreuzberg.

Das Jüdische Museum, Lindenstraße 9-14, bietet als Programm in den Winterferien am Donnerstag, 2. Februar, einen Comic-Workshop an. Mitmachen können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Inspiriert durch die Zeichnungen von Eran Shakine in der aktuellen Sonderausstellung "A Muslim, a Christian and a Jew" (ein Muslim, ein Christ und ein Jude), beschäftigen sich die Teilnehmer mit den Wünschen von Menschen für ihr Leben und der Bedeutung von Religion. Sie betrachten Shakines Zeichnungen und Objekte, füllen Sprechblasen aus und zeichnen schließlich ihren eigenen Comic-Strip. Der Workshop findet von 10 bis 15 Uhr statt. Der Preis beträgt drei Euro zuzüglich Museumseintritt von acht, ermäßigt drei Euro. Für Inhaber eines Berlinpasses ist das Angebot kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen unter25 99 34 37, E-Mail: kinder@jmberlin.de