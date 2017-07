Kooperation trotz Wegzug

Kreuzberg.

Der Bezirk soll auch künftig die Kooperation des Berliner Büchertischs mit vielen Grundschulen, vor allem in Kreuzberg, sicherstellen. Das fordert ein Antrag der Bezirksverordneten Jutta Schmidt-Stanojevic (Bündnis 90/Grüne), dem auch die FDP beigetreten ist. Er wurde zunächst in die Ausschüsse für Haushalt sowie Schule und Sport überwiesen. Der Büchertisch musste Anfang des Jahres seine Räume am Mehringdamm verlassen und ist inzwischen in Neukölln untergekommen. Er versorgte die Schulen bisher mit sogenannten Lesetrolleys. Die Schulen konnten Anträge auf kostenlose Bücherspenden stellen. Damit das weiter möglich ist, müssten Gespräche mit der Einrichtung, aber auch dem Bezirksamt Neukölln und den zuständigen Senatsstellen geführt werden.