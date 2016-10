Malen mit und ohne Handicap

Kreuzberg. Eine weitere Ausstellung im Rathaus Kreuzberg zeigt bis 30. November Arbeiten, die in der Malgruppe des Vereins "Mina Leben in Vielfalt" entstanden sind. Mina ist eine Beratungs- und Kontaktstelle für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörige. Sie sitzt im Intihaus in der Friedrichstraße 1. Die Malgruppe wurde im Rahmen eines Miniprojekts von Besucherinnen gegründet. Ihre Bilder stehen unter dem Titel "Unentdeckte Schätze". Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr. Foto: Frey