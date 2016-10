Kreuzberg.

Der Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums geht in diesem Jahr an drei Persönlichkeiten. Ausgezeichnet werden die beiden Schwestern und Holocaust-Überlebenden Renate Lasker Harpprecht und Anita Lasker Walfisch sowie der SAP-Mitbegründer und Mäzen Hasso Plattner. Die Verleihung findet am Sonnabend, 12. November, im Museum an der Lindenstraße 9-14 statt.