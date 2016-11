"Politische Hygiene" im Rathaus: Ausstellung ehrt Irmela Mensah-Schramm

Kreuzberg. Aus "Polen ist Scheiße" wird "Popeln ist eklig". "Juden raus" mutiert zu "Jubel Alle".

Nur zwei Beispiele aus der Ausstellung "Mit bunten Farben gegen braune Parolen", die bis 17. November im Rathaus Kreuzberg, Yorckstraße 4-11, zu sehen ist. Sie ist Irmela Mensah-Schramm und ihrem Werk gewidmet. Vor allem dem Teil davon, der in Workshops mit Schülern entstanden ist.Die Aktivistin gegen rechtsradikale, rassistische und antisemitische Schmierereien im öffentlichen Straßenland ist spätestens in den vergangenen Wochen für viele zu einem Begriff geworden. Grund dafür ist ein Gerichtsverfahren, dem sich die 70-Jährige stellen musste. Im Frühjahr hatte sie in Zehlendorf die Aufschrift "Merkel muss weg" in "Merke! Hass weg!" verwandelt. Die Staatsanwaltschaft wertet das als Sachbeschädigung und verlangt eine Geldstrafe von 1800 Euro. Sie hält den Anti-Merkel-Spruch noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt.Auch wenn das rein fomalrechtlich so sein mag, stößt das Vorgehen der Ankläger auf Unverständnis und Protest. Zumal die Verfasser des Slogans wahrscheinlich den gleichen Hintergrund aufweisen, wie diejenigen, gegen die Irmela Mensah-Schramm jetzt schon seit 30 Jahren zu Felde zieht. Mit Nagellackentferner, Graffitilöser, Pinsel und Farbe ist sie unterwegs, um Gewalt- und Hetzpamphlete zu entfernen oder in das Gegenteil ihrer ursprünglichen Aussagen zu verwandeln – zunächst in Berlin, später in ganz Deutschland. Damit leiste sie einen Beitrag zur "politischen Hygiene", meinte Sozialstadtrat Knut Mildner-Spindler (Linke) bei der Eröffnung der Ausstellung. Was daran Sachbeschädigung sein soll "erschließt sich mir nicht."Die Schau im Rathaus war bereits vor den aktuellen Ereignissen geplant worden. Sie soll auch auf die enge Verbindung zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und Irmela Mensah-Schramm hinweisen. Bereits vor vier Jahren wurde sie mit der Bezirksmedaille ausgezeichnet. Enger Kontakt besteht außerdem zu dem Friedrichshainer UBI Kliz Mieterladen und der dort angesiedelten Initiative gegen Rechts, die Mitorganisatoren der Ausstellung sind. Sie habe "große Hochachtung" vor dieser Frau und ihrem auch nicht immer ganz ungefährlichen Einsatz, erklärte Sprecherin Heike Weingarten.Weitere Mitstreiter sind Schüler aus vielen Bundesländern, mit denen Mensah-Schramm bisher Workshops veranstaltet hat. Bei den Veranstaltungen werden normalerweise Fotos besonders abschreckender Hassbeispiele von den Teilnehmern in positive Botschaften verändert. An diese Aufgabe würden die Kinder und Jugendlichen mit viel Phantasie und Spaß herangehen, sagt Irmela Mensah-Schramm. Einige der Ergebnisse zeigt jetzt die Ausstellung.Manchmal gehen ihre Schützlinge auch mit auf Exkursion. Etwa in Sangerhausen, wo mit ihrer Hilfe aus einem Hakenkreuz ein großes Herz wurde. Die Kinder hätten dort auch noch andere Parolen entdeckt, die ihr gar nicht aufgefallen waren. Auch die wurden entsprechend bemalt. "Am Ende war alles bunt."

Die Ausstellung ist Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr geöffnet.