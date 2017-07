Schnitzeljagd per App: Ferienangebot im Jüdischen Museum

Kreuzberg. Während der Sommerferien lädt das Jüdische Museum jeden Donnerstag Kinder zwischen sieben und zehn Jahren zu einer interaktiven Schnitzeljagd ein.

Sie beschäftigt sich mit Sternen, Planeten und Monden und damit, wie sie unsere Zeitrechnung beeinflussen. Los geht es jeweils um 10 Uhr mit einer spielerischen Einführung. Ausgestattet mit Tablets gehen die bis zu 15 Teilnehmer danach in kleinen Gruppen auf multimediale Entdeckungstour durch die Dauerausstellung. Mit Hilfe einer Actionbound-App müssen sie Rätsel lösen, kurze Filme drehen und Fotos machen. Daraus entstehen nach einem Picknick im Museumsgarten individuelle Wandkalender.Die Veranstaltung endet um 15 Uhr. Der Preis beträgt zehn Euro, inklusive Getränke. Bitte ein Lunchpaket selbst mitbringen! Treffpunkt ist am Eingang der W. Michael Blumenthal Akademie am Fromet-und Moses-Mendelssohn-Platz.Anmeldung unter25 99 33 05 oder kinder@jmberlin.de. Weitere Informationen finden sich unter www.jmberlin.de/ferienprogramm . Das Angebot gibt es auch als dreistündige Tour für Hortgruppen.