Wie viele Vögel sind schon da?

Kreuzberg.

Der Naturschutzbund Nabu Berlin lädt für Sonntag, 14. Mai, zur Vogelzählung auf den Alten Luisenstädtischen Friedhof, Südstern 8-10, ein. Der Bestand an dieser Stelle wird ab 7.30 Uhr ermittelt. Außerdem gibt es einen Vogelkundlichen Streifzug, bei dem vor allem der Gesang der einzelnen Arten im Mittelpunkt steht. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind aber erwünscht. Außerdem wird gebeten, ein Fernglas mitzubringen. Am Wochenende zwischen 12. und 14. Mai können Interessierte auch selbständig Vögel in Gärten oder Parks zählen und die Ergebnisse dem Nabu mitteilen. Meldebögen sowie weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.berlin.nabu.de