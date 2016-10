Autoknacker geschnappt

Kreuzberg

. Der Polizei gingen am frühen Morgen des 13. Oktober zwei mutmaßliche Autoeinbrecher ins Netz. Gegen 1.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich zwei Männer an einem geparkten Mercedes an der Franz-Künstler-Straße zu schaffen machten. Alarmierte Polizisten stießen in der Nähe auf die beiden Tatverdächtigen. Bei ihnen fand sich auch das mutmaßliche Diebesgut, unter anderem eine hochwertige Sonnenbrille. Außerdem wurde einer der Festgenommenen bereits per Haftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl gesucht.