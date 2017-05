Die Bilanz des Myfestes

Kreuzberg.

Während des Myfestes hat das Ordnungsamt nach Angaben seines Leiters Joachim Wenz 355 gastronomische Einrichtungen kontrolliert. Bei 101 seien Mängel festgestellt worden. Unter anderem wurden dort Glasflaschen und Dosen verkauft, was bei der Fete am 1. Mai nicht erlaubt ist. Zwei Lokale mussten bis zum folgenden Tag vorübergehend schließen. Dort sei der Glasvorrat so groß gewesen, dass ein sofortiger Abtransport nicht möglich war. Abgesehen von solchen Übertretungen wäre der Maifeiertag für die Kiezstreifen ohne besonders gefährliche Situationen verlaufen, erklärte Wenz weiter, auch wenn die Betroffenen von Sanktionen natürlich keine Freude gezeigt hätten.