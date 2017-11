Polizei stoppt Raser

Kreuzberg.

Eine Zivilstreife bemerkte am 5. November gegen 2.30 Uhr einen Autofahrer auf dem Kottbusser Damm, der mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt hat der Raser nach Angaben der Beamte weitere Verkehrsverstöße begangen. Mehrere Autos hätten stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Außerdem habe sich der Fahrer an der Kreuzung Gneisenau- und Nostitzstraße ein Rennen mit einem anderen Fahrzeug geliefert. Gestoppt wurde der angemietete Wagen schließlich an der Yorckstraße, Ecke Möckernstraße. Darin saßen insgesamt fünf Männer. Der Pkw sowie der Führerschein des Lenkers wurden zunächst beschlagnahmt.