Polizei testet Taser

Kreuzberg/Mitte.

Der Polizeiabschnitt 53 an der Friedrichstraße ist neben dem Abschnitt am Alexanderplatz seit 6. Februar Versuchsgebiet für sogenannte Distanz-Impulsgeräte, umgangssprachlich Taser. In den kommenden drei Jahren soll getestet werden, ob sich diese Waffe für den täglichen Dienst eignet. Bisher sind nur Spezialeinheiten damit ausgerüstet. Mit dem Taser kann zum Beispiel ein Angreifer ausgeschaltet werden, ohne dass es zu möglicherweise tödlichen Verletzungen, wie etwa durch eine Pistole, kommt. Nach Ansicht von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) können dadurch Leben geschützt und Polizisten vor traumatischen Situationen bewahrt werden. 20 Beamte wurden für den Probelauf an den Geräten ausgebildet.