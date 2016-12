Randale führt zu geklautem Auto

Kreuzberg.

Die Polizei nahm am 15. Dezember auf der Cuvrystraße zwei 19- und 24-jährige Männer fest, weil sie dort Fahrzeuge beschädigt haben sollen. Der Jüngere war bereits als Intensivtäter bekannt, bei beiden wurden Drogen gefunden. Zeugen erzählten den Beamten, dass der Ältere seit längerer Zeit auf einem Hinterhof in einem Auto wohne. Die Polizisten fanden den Wagen und stellten fest, dass er am 5. Dezember als gestohlen gemeldet worden war. In dem Pkw saßen zwei weitere junge Männer und ein 16-jähriges Mädchen. Die Jugendliche wurde dem Jugendnotdienst übergeben.