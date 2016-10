Berlin: Mehringplatz |

Kreuzberg. Im Rahmen der Aktionswoche "Dunkle Jahreszeit" bietet die Polizei am Mittwoch, 12. Oktober, eine Präventionsveranstaltung am Mehringplatz an. Von 11 bis 14 Uhr geht es dabei unter anderem um Themen wie sichere Bekleidung für Fußgänger und Radfahrer, Beleuchtung an Fahrzeugen und Schutz vor Einbruch. Parallel dazu gibt es auch eine Fahrradkennzeichnung. tf