Friedrichshain-Kreuzberg.

Die Polizei erhält in diesen Tagen Hilfe von zwei französischen Kollegen. Die beiden Gendarmen aus dem Elsass – beim Fototermin an der Oberbaumbrücke zu erkennen an ihren Basecap ähnlichen Mützen – kamen vor allem als Verstärkung beim Karneval der Kulturen und dem Turnfest nach Berlin. zu beiden Veranstaltungen haben sich viele Gäste aus Frankreich angesagt.