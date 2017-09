Wer hat diesen BMW bemerkt? Zeugen eines Unfalls gesucht

Kreuzberg. Im Zusammenhang mit dem schweren Unfall am 21. September in der Oranienstraße bittet die Polizei weitere Zeugen sich zu melden.

Wie berichtet waren dort eine Mutter und ihr Kind beim Überqueren der Fahrbahn unweit der Kreuzung Skalitzer Straße von einem Auto erfasst worden, das mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Beide wurden schwer verletzt.Den mutmaßlichen Fahrer wollten Polizisten kurz zuvor an der Kreuzung Adalbertstraße überprüfen. Er raste aber davon. Auch nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrzeuglenker. Er wurde aber kurz darauf in der Görlitzer Straße gestellt.Wegen des Verdachts des versuchten Mordes führt die 8. Mordkommission die Ermittlungen. Sie ist vor allem an weiteren Hinweisen zum Auto, einem BMW, interessiert. Wer hat den Wagen im Tatzeitraum bemerkt und kann Angaben zu seinen Insassen machen?, lautet die konkrete Frage. Ebenfalls erbeten werden weitere Mitteilungen zu diesem Unfall.Zu erreichen ist die Mordkommission entweder unter t 4664-911888 oder E-Mail: LKA118@polizei.berlin.de . Auch mit jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen in Verbindung setzen.