Akkordeonklänge aus aller Welt

Kreuzberg.

Akkordeonale nennt sich ein Konzertabend am Sonnabend, 6. Mai, in der Passionskirche am Marheinekeplatz 1. Fünf Akkordeonspieler aus ebenso vielen Ländern spielen klassische und zeitgenössische Werke, mal folkloristisch, mal exotisch, mal jazzig. Die Musiker kommen aus Deutschland, Russland, Frankreich, Madagaskar, Schottland und den Niederlanden. Beginn ist um 20, Einlass ab 19 Uhr. Die Karten kosten 28, ermäßigt 23 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren. Tickets unter01806 57 00 70 oder www.eventim.de sowie an der Abendkasse.