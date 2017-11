Benefizkonzert: Vom Krieg zum Frieden

Für die humanitäre Arbeit von Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte e.V.



Kriegslied (Matthias Claudius), Vertonung Graham Waterhouse (2017), Uraufführung

Ausführende: Diplomatic Choir of Berlin, Leitung Barbara Leifer



Quatuor pour la fin du temps, Olivier Messiaen (1941)

Ausführende: Önder Baloglu, Violine, Hans-Joachim Büsching (Klarinette); Graham Waterhouse (Violoncello); Tatiana Sikorskaja (Klavier)



Mit einem Benefizkonzert zugunsten der humanitären Arbeit von Cap Anamur präsentiert sich der Diplomatic Choir of Berlin. Das Konzert widmet sich den Themen Krieg, Frieden und Hoffnung. Die Uraufführung der Vertonung von Graham Waterhouse auf Matthias- Claudius‘ „Kriegslied“ beschwört schonungslos die alltäglichen Grausamkeiten in Kriegen und die Leiden der Opfer. Olivier- Messiaens „Quatuor pour la fin du temps“ verweist trotz seiner Entstehungsumstände – Messiaen komponierte es als Insasse im Kriegsgefangenenlager bei Görlitz 1941 – auf Hoffnung und Frieden.



Eintritt frei, Spenden erwünscht