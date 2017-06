Berlin, mein Rad und ich: Schreiben, fotografieren, Videos machen und gewinnen

Berlin. Der Drahtesel wurde kürzlich 200 Jahre alt. Das allein reicht eigentlich schon, ihm große Aufmerksamkeit zu widmen. Damit nicht genug, plant die Politik in Berlin viel, um die Stadt fahrradfreundlicher zu gestalten. Gute Gründe also, unsere 17.000 Leserreporter auf das Thema anzusetzen.

Es geht fast alles!

Radweg im Eimer, Sie sind genervt? Lassen Sie es uns wissen!

Texte, Fotos & Videos - her damit!

Gutschein für ein Trekkingrad gewinnen

So einfach können Sie mitmachen

Teilnahmebedingungen

Sie grübeln, was Sie tun können? Na fast alles! Etwa so: Sie wollten schon immer mal von der malerischen Strecke berichten, die Sie gern entlangradeln, wenn Sie dem Alltagsstress entfliehen wollen? Sie wollen ganz Berlin wissen lassen, an welcher Kreuzung im Stadtzentrum es für Radler besonders gefährlich ist?Sie bringen Kindern das richtige Verhalten auf dem Fahrrad im Straßenverkehr bei? Über welchen hügeligen oder zerfurchten Radweg fahren Sie jeden Morgen zur Arbeit und zählen Sie die Stürze dabei überhaupt noch? Sie haben das ungewöhnlichste Rad in ganz Berlin oder haben dem Drahtesel ein Gedicht gewidmet?– ganz egal, ob kurz und knapp oder ausschweifend. Dokumentieren Sie Schönes und Nerviges, Wissenswertes und Gefährliches – mit der. Schnallen Sie sich eineund radeln Sie damit durch Ihren Kiez. Wir wollen Ihre Story rund ums Thema „“. Machen Sie mit!Die Jury von Berliner Woche und Spandauer Volksblatt kürt im Juli, August und September den „“. Er gewinnt jeweils einen 50-Euro-Gutschein. Am Ende der Aktion wird der „“ gekürt, der einengewinnt. Die Gewinne werden exklusiv von Zweirad Stadler zur Verfügung gestellt.Wenn Sie sich noch nicht bei uns registriert haben, finden Sie alle Informationen zum Leserreporter hier Klicken Sie auf den Buttonam Ende dieses Artikels.Geben Sie Ihrenin das Beitragsformular ein.Laden Siezu Ihrem Beitrag hoch und verfassen Sie entsprechendeWählen Sie alsVergeben Sie noch ein paarWenn Sie Ihrenwollen, das Sie auf youtube hochgeladen haben,, setzen Sie den Cursor zum Beispiel ans Ende Ihres Beitrages, klicken Sie auf den rechten Button über dem Textfeld der Eingabemaske, mit dem Sie Videos einbinden können, und fügen Sie den youtube-Link in das entsprechende Feld ein. Danach nur noch denTeilnahmeschluss ist der. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Die Monats-Gewinner werden mit Namen sowie ihrem Beitrag und der Fahrrad-Reporter zusätzlich mit Foto in Berliner Woche, Spandauer Volksblatt und auf www.berliner-woche.de veröffentlicht. Mitarbeiter von Unternehmen der FUNKE Mediengruppe und Zweirad Stadler und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden vom Berliner Wochenblatt Verlag ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet.