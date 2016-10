Best of Irish Dance: Die Dance Masters kommen im Januar ins Tempodrom

Kreuzberg. Haben Sie Lust auf einen Abend mit geballter Energie auf der Bühne? Auf furiose, leichtfüßige Tanzleidenschaft zur großartiger Live-Musik und irisches Lebensgefühl pur?

0365/548 18 30 sowie an allen bekannten VVK-Stellen ab 39,90 Euro. Tickets versandkostenfrei auf www.bestofirishdance.de

Dann herzlich willkommen zu Dance Master am 10. Januar 19.30 Uhr im Tempodrom an der Möckernstraße. Entlang der fesselnden Love-Story von Patrick und Kate erleben Sie das Beste aus über 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte. Eine Auswahl der besten irischen Stepptänzer und Stepptänzerinnen wirbelt und „clickt“ in atemberaubendem Tempo über die Bühne und scheint die Gravitation einfach aufzuheben. Dazu erklingen die fröhlich mitreißenden Banjo-Rhythmen, traditionellen Pipes und original irischen Vocals der allabendlich gefeierten Band. Dass die Dance Masters dabei ansteckende Lebensfreude und ungestüme Dynamik beinahe lässig mit tänzerischer Präzision und perfekter Choreografie verbinden, fasziniert Hunderttausende begeisterter Besucher seit Jahren – viele von ihnen immer wieder. Die Tänzer werden auf einer großen Video-Leinwand zusätzlich live übertragen.Unter allen Teilnehmern werden insgesamt fünfmal zwei Karten verlost.