Die Kunst des Trommelns: TAO begeistert im Tempodrom

Kreuzberg. Explosiv und dennoch klassisch. Ursprünglich und trotzdem modern. Millionen konnte das japanische Trommel-Ensemble TAO bereits bei Gastspielen weltweit begeistern. TAO belebt die jahrhundertealte, überlieferte Wadaiko-Kunst mit Elementen des Pops und kehrt nun nach Deutschland zurück.

TAO – Die Kunst des Trommelns "Samurai of the Drums" ist zu erleben am Dienstag, 14. Februar, um 20 Uhr im Tempodrom, Möckernstraße 10. Karten gibt es unter www.semmel.de und an allen Vorverkaufsstellen.