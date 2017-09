Die letzte Abendandacht

Berlin: Kapelle Friedhof Friedrichswerder |

Kreuzberg. Die Veranstaltungsreihe "Musikalische Abendandachten auf dem Friedhof" wird am 24. September beendet. Seit Ende April fand sie jeweils am letzten Sonntag eines Monats in der Kapelle des Friedhofs Friedrichswerder an der Bergmannstraße 42-44 statt. Beginn ist auch beim letzten Termin um 17 Uhr. Zum Musikprogramm gehören klassische Stücke, Kirchenlieder sowie niveauvolle Volks- und Unterhaltungsmusik. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind aber willkommen. tf