Ein Charity-Konzert

Berlin: House of Life |

Kreuzberg. Das House of Life, Blücherstraße 26b, lädt für Sonnabend, 14. Oktober, zu einem Benefizkonzert ein. Von 19 bis 22 Uhr spielt zunächst die Band "NoNo" und danach als Hauptact "Paul's Heaven". Als Classic Rock, teilweise mit Folk Elementen und melodiöse Balladen wird das Repertoire dieser Gruppe angekündigt. Der Eintritt ist zwar frei, aber es werden Spenden erbeten. Sie gehen an Kiez Community, dem Inklusionsprojekt des House of Life sowie an den Förderverein der Pflegeeinrichtung. tf