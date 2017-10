Einkehr im Labyrinth

Kreuzberg.

Noch bis zum 15. Oktober findet in der Heilig Kreuz Kirche, Zossener Straße 65, die Woche der Stille statt. Sie bietet zahlreiche Veranstaltungen, bei denen es um Einkehr, Besinnung und Meditation geht. Auch in Form eines Labyrinths, das symbolisch für den eigenen Lebensweg steht. Zum Abschluss gibt es am Sonnabend, 14. Oktober, ab 20 Uhr eine "Stille Nacht" sowie am folgenden Tag um 10 Uhr einen Gottesdienst und um 18.30 Uhr das Finale mit Taizé-Gesängen. Der Eintritt zu diesen und weiteren Angeboten ist frei, Spenden sind aber willkommen. Eine Übersicht über das gesamte Programm findet sich unter www.akanthus.de