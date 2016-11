Festliches Adventskonzert mit dem Akkordeonorchester ASN-Berlin in der Kirche St. Bonifatius

Nach dem erfolgreichen Jubiläumskonzert im Zoo Palast Berlin wird bereits wieder emsig geprobt für ein besinnliches und fröhliches Adventskonzert.

Wie schon einmal vor 3 Jahren spielt das Akkordeonorchester aus Neukölln in der großen, stattlichen katholischen Pfarrkirche St. Bonifatius in der Kreuzberger Yorckstraße, welche mit ihren zwei Türmen weithin sichtbar und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Sie gibt mit ihrem neugotischen Raum unserem Konzert erst den festlichen Rahmen.Freuen Sie sich auf zwei Stunden mit schönen und bekannten Melodien in der Vorweihnachtszeit und begehen Sie mit uns entspannt den 4. Advent. Lassen Sie sich von unserer Solistin mit dem Ave Maria verzaubern, singen Sie mit uns die schönen alten Weihnachtslieder und überzeugen Sie sich von der klanglichen Vielfalt unseres Akkordeonorchesters - mit den „Händel Highlights“ über die „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ bis zum „Jingle Bell Rock – ganz nach unserem Motto: „Von Klassik bis Pop“! Natürlich wieder eingerahmt von kleinen Geschichten und bezaubernden Gedichten rund um Weihnachten.Sonntag, 18. Dezember 2016, 16 Uhr, Einlass 15:30Kirche Sankt Bonifatius, Yorckstraße 88c, 10965 BerlinBus: 140, M19 Yorckstr./Großbeerenstr., U-Bhf. MehringdammKarten zum Preis von €10,-- an der Abendkasse, Vorbestellung: (0 30) 6 62 01 43E-Mail: karten@asn-berlin.de