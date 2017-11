Berlin: Finnland-Zentrum |

Kreuzberg. Der Weihnachtsbasar im Finnland-Zentrum, Schleiermacherstraße 24a, findet traditionell bereits eine Woche vor dem 1. Advent statt, in diesem Jahr am 25. und 26. November. Der Markt mit Kunsthandwerk, Textilien und Kulinarischem aus dem skandinavischen Land hat an beiden Tagen von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. tf