Führungen für Flüchtlinge

Berlin: Friedrichshain-Kreuzberg Museum |

Ab sofort bietet das Friedrichshain-Kreuzberg Museum kostenlose Führung für geflüchtete Kinder und Erwachsene an. Sie lernen dabei das Haus an der Adalberstraße 95a und den Bezirk kennen. Die Touren werden in einfacher deutscher Sprache sowie in englisch, türkisch und arabisch angeboten. Teilnehmen können Willkommens- und Integrationsklassen verschiedener Altersgruppen, Besucher von Integrations- und Sprachkursen und natürlich auch Einzelpersonen. Anmeldung unter

50 58 52 45 oder per E-Mail an fuehrungen@fhxb-museum.de