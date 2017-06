Gesang und Konzert

Berlin: St. Lukas-Kirche |

Kreuzberg. Im Rahmen der multikulturellen Sommerkonzerte gibt es am Sonnabend, 1. Juli, in der St. Lukas-Kirche der Berliner Stadtmission, Bernburger Straße 3-5, zunächst um 17 Uhr ein internationales öffentliches Singen. Ihm schließt sich eine Stunde später eine ökumenische Messe mit Taizé-Gesängen an. Danach folgt um 19.30 Uhr ein "Sommernachtstraum der Kammermusik", unter anderem mit Werken von Joseph Haydn und Henry Purcell. Der Eintritt ist jeweils frei, es wird aber um Spenden gebeten. tf