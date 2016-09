Berlin: Zickenplatz |

Kreuzberg. Die evangelisch-methodistische Christusgemeinde in der Dieffenbachstraße 39, lädt am Sonntag, 2. Oktober, zu einem Erntedankgottesdienst unter freiem Himmel. Er beginnt ab 15 Uhr auf dem Hohenstaufenplatz (Zickenplatz). Die Anlage befindet sich wenige Meter von der Kirche entfernt. Im Anschluss gibt es ein Büfett mit Apfelkuchen und Kaffee. Auch an Spielmöglichkeiten für Kinder ist gedacht. tf