Große Gefühle garantiert: Holiday on Ice kommt ins Tempodrom

Kreuzberg. Das geht unter die Haut: Die neue Holiday on Ice-Show "Believe" zeigt eine moderne Romeo-und-Julia-Inszenierung über Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht und die wahre Liebe.

Unterhaltung auf höchstem Niveau

Holiday on Ice kommt mit der Show "Believe" vom 3. bis 12. März 2017 ins Tempodrom, Möckernstraße 10. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen und auf www.holidayonice.de

Erstmalig in einer Show erzählt Holiday on Ice eine Geschichte, deren Inhalt von Anfang bis Ende auf dem Eis umgesetzt wird. Die Story einer verbotenen Liebe zweier Menschen aus verschiedenen Welten zieht das Publikum von der ersten bis zur letzten Szene in seinen Bann. Anders als in Shakespeares Tragödie findet der Zuschauer in dieser Version aber sein Happy End.Durch den Einsatz von Licht- und Soundeffekten wird das Publikum akustisch und visuell in zwei Welten entführt, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die industrielle von Maschinerien geprägte Unterwelt trifft auf eine pulsierende Welt voller Glanz und Glamour.Die Eiskunstläufer und Artisten nehmen das Publikum mit in eine magische Welt voller atemberaubender Augenblicke, in der Leidenschaft keine Grenzen kennt.Verbunden mit dem beliebten Holiday on Ice-Mix aus traditionellen Elementen, faszinierende Special Acts und bewegender Musik beweist diese Show einmal mehr das richtige Gespür für moderne Unterhaltung auf höchstem Niveau.