Großmutter und andere Frauen

Berlin: Jüdisches Museum |

Kreuzberg. Die US-Schriftstellerin Molly Antopol ist am Sonnabend, 15. Juli, Gast im Jüdischen Museum, Lindenstraße 9-14. Sie liest dort aus ihren Debüt-Erzählungen "Die Unamerikanischen". In deren Mittelpunkt stehen oft Frauen mit europäischen Wurzeln und ihr Leben in der neuen Welt. Derzeit arbeitet Molly Antopol in Berlin an ihrem neuen Roman "The After Party", bei dem ihre Großmutter eine wichtige Rolle spielt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. tf