Im Zeichen der Robbe: Malwettbewerb zum Kinderkarneval

Kreuzberg. Am 10. Mai wurde im Intihaus der Kreuzberger Musikalischen Aktion (KMA) die Ausstellung mit den diesjährigen Beiträgen zum Malwettbewerb für den Kinderkarneval der Kulturen eröffnet.

Jedes Jahr steht dabei ein Tier im Mittelpunkt. Dieses Mal war es die Robbe.Bei dem Wettbewerb haben rund 650 Kinder bis zwölf Jahre mitgemacht. Ihre Bilder, Collagen und Skulpturen rund um den Meeresbewohner sind bis 16. Juni im Intihaus in der Friedrichstraße 1 zu sehen. Geöffnet ist montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr.Die besten Einsendungen wurden mit einem Preis ausgezeichnet. Außerdem kommen sie auf das Plakat für den Kinderkarneval. Der findet traditionell am Pfingstsonntag, in diesem Jahr am 3. Juni, statt. Los geht die Parade um 13.30 Uhr auf dem Mariannenplatz. Das Ziel ist der Görlitzer Park, wo ab 15 Uhr ein Kinderfest stattfindet.