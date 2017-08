Berlin: Kunstraum Kreuzberg Bethanien |

Kreuzberg. Noch bis 27. August ist im Kunstraum Kreuzberg/Bethanien am Mariannenplatz 2 die Ausstellung "Born the Purple" zu sehen. Sie zeigt Arbeiten des in Berlin und Istanbul lebenden Künstlers Erol Vert. Sie beschäftigen sich mit kulturellen Vormachtstellungen und Überlegungen zur Unumstößlichkeit von Menschenrechten. Geöffnet ist täglich von 11 bis 20 Uhr Der Eintritt ist frei. tf