Karten gewinnen für "Sweet Soul Music Revue" am 7. Januar 2017 im Tempodrom

Kreuzberg. Otis Redding, James Brown, Wilson Pickett, Sam & Dave, Gladys Knight, Sam Cooke, Aretha Franklin, Ike & Tina Turner, Etta James, Al Green, Marvin Gaye, Stevie Wonder und Ray Charles – das sind die großen Namen der Soulmusik der 60er- und 70er-Jahre, die das Herz eines jeden Soul-Fans höher schlagen lassen.

Seit 2009 bringt die "Sweet Soul Music Revue" den Spirit dieser Soul-Ära auf die Bühne. Die "Sweet Soul Music Revue" entführt das Publikum auf eine authentische musikalische Reise „Down Funky Street, USA“ der 60er- und 70er-Jahre. Als Tribute-Show zu Ehren der einflussreichen Soul-Labels Stax und Atlantic bietet sie eine dreistündige Mixtur aus Gefühl, Rhythmus, Leidenschaft und Lebensfreude – Soul pur! Neben Soul-Klassikern wie u. a. „Respect“, „Soul Man“, „It’s a Man’s World“, „Midnight Train to Georgia“ oder „Superstition“ werden auch Medleys von Tina Turner, The Platters und Marvin Gaye sowie viele weitere Perlen des Sixties Soul präsentiert.Dabei macht die "Sweet Soul Music Revue" Soulmusik in originaler Soulbesetzung erlebbar. Die Revue-Band – bestehend aus neun Musikern – sorgt mit vierstimmigem Bläsersatz, groovender Rhythmusgruppe und Hammondorgel für den perfekten Old School-Sound. Hinzu kommen bis zu acht Sänger, darunter auch Original-Mitglieder aus den 60ern. Zum Line-Up der "Sweet Soul Music Revue" gehören Jimmy James, der Grandseigneur des Soul aus New York City, Derrick Alexander und Laeh Jones aus Detroit (Michigan), Edward Wade aus Nashville (Tennessee), Darnita Rogers aus Philadelphia, Marites Dabasol-Smith (Philippinen) und viele mehr.div class="docTextServiceText">Die "Sweet Soul Music Revue" kommt am 7. Januar, um 20 Uhr ins Tempodrom, Möckernstraße 10. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen.Unter allen Teilnehmern werden fünfmal zwei Karten verlost.