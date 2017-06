Berlin: Görlitzer Park |

Kreuzberg. Schüler der bezirklichen Musikschule sowie weitere Pianisten geben am Sonntag, 18. Juni, ein Konzert im Görlitzer Park. Ihre Klaviermusik präsentieren sie zwischen 16 und 19 Uhr unweit des ehemaligen Pamukkale-Brunnens. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Musikschule in der Zellestraße 12 verlegt. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe Klaviermusik im Park. tf