Berlin: Kreuzbergdenkmal im Viktoriapark |

Kreuzberg. Am Sonntag, 28. Mai, beginnt am Kreuzbergdenkmal im Viktoriapark die diesjährige Veranstaltungsreihe Klaviermusik im Park. Bis zum Herbst gibt es vier Konzerte unter freiem Himmel. Die weiteren Termine sind am 18. Juni und 9. Juli im Görlitzer Park sowie am 7. September noch einmal auf dem Kreuzberg. Uhrzeit: jeweils von 15 bis 19 Uhr. Das Repertoire reicht von Klassik bis Jazz. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Die Klaviernachmittage werden vom Verein zur Förderung von Kultur im öffentlichen Raum zusammen mit der Musikschule organisiert. tf