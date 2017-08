Kunst am Mehringplatz

Kreuzberg.

"Whenever the Heart Skips a Beat" lautet der Titel eines Ausstellungsprojekts, das vom 1. bis 15. September am Mehringplatz stattfindet. Zu sehen sind Werke von mehr als 20 Künstlern, die sich mit dem Thema Gastfreundschaft, seinen Ritualen und kulturellen Praktiken beschäftigen. Gezeigt werden die Arbeiten sowohl im Freien, als auch in Geschäften. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Performance oder Workshops. Alle Informationen finden sich unter www.whenevertheheartskipsabeat.com