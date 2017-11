Messe der Buchkünstler

Kreuzberg.

Vom 17. bis 19. November findet im Kunstquartier Bethanien, Mariannenplatz 2, die sechste artbook.berlin statt. Darunter ist eine Messe, Ausstellung und Plattform für künstlerisch wertvoll gestaltete Bücher zu verstehen. Die Veranstaltung zeigt dafür Beispiele von rund 100 internationalen Buchkünstlern, Kunstdruckern und Verlegern. Auch die dafür notwendigen Drucktechniken wie Radierung, Lithografie oder Siebverfahren werden vorgestellt. Ebenfalls zum Programm gehören Vorträge und Lesungen. Geöffnet ist am Freitag von 16 bis 20, am Sonnabend von 12 bis 20 und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Alles Weitere unter artbookberlin2017.blogspot.de