Mimmi statt Kennedy: Theaterfestival "No Limits" bei Thikwa

Kreuzberg. Vom 9. bis 18. November findet in Berlin das internationale Theaterfestival "No Limits" statt. Ein Zentrum der Veranstaltungsreihe ist die Spielstätte des Theaters Thikwa in der Fidicinstraße 40.

Das gesamte Programm findet sich unter www.thikwa.de

No Limits steht nicht zuletzt für besonders außergewöhnliche oder abgedrehte Inszenierungen. Eine davon erlebt bei Thikwa am 10. November ihre Welturaufführung. Schon deren Titel sprengt den Rahmen. Er lautet: "Der Tag, an dem Kennedy ermordet wurde und Mimmi Kennedy Präsidentin wurde".Es geht um die Ereignisse des 22. November 1963, Kennedys Todestag, in Dallas. Mittendrin ist die Reporterin Liv Splitt, die live vom Attentat berichtet. Und dann selbst in Verdacht gerät. Auch zwei Schwestern, die sich wiederfinden sowie Barbie-Puppen spielen eine Rolle. Und es wird, so die Ankündigung, "geschossen, gesungen, geweint, falsch verdächtigt und Frauen ermächtigt."Das Stück präsentieren Dennis Seidel und die Gruppe Meine Damen und Herren aus Hamburg auch noch einmal am 11. November. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Karten kosten 16 ermäßigt zehn Euro.Weitere No Limits-Aufführungen in der Fidicinstraße sind am 10. und 11. November um 21 Uhr die Tanzperformance "Touch me". Am 12. November lädt das spanisch-österreichische Danza Mobile & Yugsamas Movement Collective ab 20 Uhr zu einem Höllen-Cancan. Außerdem gibt es Workshops und am 17. November, 21.30 Uhr, eine Filmpräsentation des australischen Back to Back Theatres.