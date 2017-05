Musikerinnen auf Berlins Straßen

Kreuzberg.

Im Ballhaus Naunynstraße 27 gibt es 25. Mai um 20 Uhr die Uraufführung des Stücks "Call me Queen" von Thandi Sebe. Liliane und Lebohang, zwei schwarze Frauen, schlagen sich als Straßenmusikerinnen in Berlin durch. Nicht immer passiert das mit der dafür nötigen Energie und guten Laune. Weitere Vorstellungen gibt es am 26. und 27. Mai, 20, sowie am 28. Mai um 19 Uhr. Die Karten kosten 14, ermäßigt acht Euro. Reservierung unter75 45 37 25 oder www.ballhausnaunynstrasse.de